Davaya bakan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Akman hakkındaki dosyayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ilk önce sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza daha sonra müebbet hapse çevrildi.

Heyet ayrıca sanığın "PKK silahlı terör örgütü adına devlet ormanını yakma" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yakup Akman'ın Pendik'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül'de yaktığı iddiasıyla tutuklandığı, PKK terör örgütüne yakın olan sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği belirtiliyordu.

Yangını gördüğünü iddia eden iki kişinin ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanık Akman'ın o tarihte, 15.51-18.12 arasında Pendik'te olduğunun tespit edildiği, sanığın saat 17.49'da 112 acil servis ile saat 17.50'de 110 yangın ihbar ve 155 polis imdat hattını arayarak ormanda yangın başladığı bilgisini verdiği aktarılıyordu.

Sanığın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre aceleyle olay yerinden ayrılmayıp söndürmeye çalışmasının bekleneceği kaydedilen iddianamede, Akman'ın kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı dile getiriliyordu.

Akman'ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilen iddianamede, sanığın "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma" suçundan müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.