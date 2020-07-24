Tarihi açılış töreni ve Cuma Namazı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden ve yurdun dört bir yanından vatandaş katıldı.

Sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okudu, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuran-Kerim'den sure okudu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk cumayı kıldıracak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

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