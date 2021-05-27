Kamuoyunda "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" olarak bilinen merkez, "Islamlandkarte" adı verilen, Müslümanlara ait 600 cami ve derneğin detaylı bilgilerinin yer aldığı dijital platformda hazırlanmış bir haritayı düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısına Başbakan Sebastian Kurz’un partisinden Uyum Bakanı Susanne Raab, Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dokümantasyon Merkezi temsilcisi Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan ve akademisyen Elham Manea katıldı.

Müslümanlara ait kuruluşlara ait detaylı bilgiler

Dokümantasyon Merkezi tarafından Viyana Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Aslan’ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmada, harita üzerinde Müslümanlara ait cami, eğitim kurumu gibi çeşitli kuruluşlar işaretlenerek bu kurumların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi çeşitli bilgiler paylaşılıyor.

Ayrıca ülkede Müslüman Türklere ait 3 çatı derneğine yönelik yapılan araştırma da tanıtıldı.

Türklere ait camiler mercek altında

Uyum Bakanı Raab, burada yaptığı konuşmada, "siyasal İslam’ın" toplum için bir tehdit oluşturduğunu, yapılan çalışmalarla buna karşı daha etkili bir tutum sergileneceğini anlattı.

Prof. Dr. Khorchide, Avusturya’da 60’ın üzerinde cami derneğini bünyesinde barındıran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), Milli Görüş ve Ülkücü Hareket'in görüşlerini yaydığı ileri sürülen çok sayıda cami ve derneğe yönelik yapılan çalışmaya değindi.

Khorchide, Milli Görüş’ün siyasal İslam’ın Türkiye versiyonu olduğunu ileri sürerek hareketin fikir babası eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın antisemitik söylemlere sahip olduğu iddiasında bulundu. Genelleme yapmak istemediğini Milli Görüş içinde farklı yaklaşımların da olabileceğini kaydeden Khorchide, iyi ya da kötü şeklinde hedef gösterici bir yaklaşım içinde olmadıklarını ülkedeki büyük cemaatlere yönelik bilimsel incelemede bulunduklarını savundu.

Khorchide, ATİB’in Türkiye ile doğrudan bağlantılı ve etkisi altında olduğunu ileri sürerek Ülkücü Hareketi bu ülkede Avusturya Türk Federasyonu ve Avusturya Nizam-ı Alem Federasyonunun temsil ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Aslan da cami ve derneklere ait bilgilerin yer aldığı haritanın Müslümanları potansiyel şüpheli olarak göstermek için yapılmadığını, hala tam anlamıyla tamamlanmayan çalışmanın derneklerdeki olumlu ve olumsuz yanları gösterdiğini, hangi derneğin entegrasyona ne kadar katkı sağladığına işaret edildiğini söyledi.

Aslan, yapılan çalışmaların "Avrupa İslamı" anlayışına ve eski kıtadaki Müslümanların geleceğine katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Müslümanlardan "fişlemeyi andıran çalışmaya" tepki

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, basına yaptığı açıklamada, kamuoyuyla paylaşılan “Islamlandkarte" adı verilen çalışmaya tepki göstererek bunu iktidarın ülkedeki Müslümanları, toplum ve demokratik hukuk düzeni için potansiyel tehlike olarak damgalamaya yönelik açık bir girişim olarak değerlendirdi. Vural, dokümantasyon merkezinin kurulum sürecinde, Müslüman toplumun siyasi etki altına alınması ve bilimin bu doğrultuda araçsallaştırılmasına dair kaygıların bugünkü çalışmayla teyit edildiğini söyledi.

Söz konusu haritanın, 2012’de gündeme getirilen eski bir çalışma olduğunu, burada yer alan bilgilere yönelik düzeltme taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Vural, yapılan çalışmanın Müslümanlara yönelik artan ırkçılığı körüklediğini, Müslümanları ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi.

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) sivil toplum kuruluşu Başkanı Adis Şerifoviç de söz konusu çalışmanın, Müslümanları potansiyel şüpheli ve hedef olarak gösterdiğini kaydetti. Şerifoviç, şahısların kişisel bilgilerinin yer aldığı bu çalışmayla dokümantasyon merkezinin neyi amaçladığını anlayamadığını, bu yaklaşımın toplumu ayrıştırma ve diyaloğu zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) siyasetçi Muhammed Yüksek, Twitter'den "Yarın bir cami yakılır ya da saldırıya maruz kalırsa, bunun sorumluları hükümet içinde." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya'da ciddi tartışmalara neden olan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, başta Müslümanlar olmak üzere farklı kesimlerin tepkisine yol açmıştı.