Avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklama talebi

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", ''FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Epözdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Epözdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Epözdemir, "rüşvet" suçu kapsamında yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Rezan Epözdemir, ifadesinin alınmasının ardından "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından sorgusu ise sürüyor.

Bu arada, C.Ç'nin eski katibi olan ve dün gözaltına alınan, Bakırköy Adliyesi'nde icra müdürü olarak görev yapan şüpheli K.Y, etkin pişmanlık ve ikrar yönünde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.