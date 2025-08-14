Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.08.2025 00:02

Avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklama talebi

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", ''FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Epözdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Epözdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Epözdemir, "rüşvet" suçu kapsamında yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Rezan Epözdemir, ifadesinin alınmasının ardından "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından sorgusu ise sürüyor.

Bu arada, C.Ç'nin eski katibi olan ve dün gözaltına alınan, Bakırköy Adliyesi'nde icra müdürü olarak görev yapan şüpheli K.Y, etkin pişmanlık ve ikrar yönünde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

ETİKETLER
Avukat İstanbul
Sıradaki Haber
AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı
00:38
Hatay'da orman yangını: 2 mahalle tahliye edildi
00:30
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi
00:27
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
23:34
Gazze'de 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor
23:26
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ