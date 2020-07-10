Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, Danıştay'ın kararını değerlendirdi.

Karaman, Kariye Camii'nin ibadete açılması ile ilgili kararı Danıştay'a emsal olarak sunduklarına vurgu yaptı. Karaman, "Danıştay Kariye ile aynı gerekçeyle karar vermiş oldu" dedi.

"Yarından itibaren cami olarak hizmete girebilir"

Ayasofya'da ibadetin ne zaman başlayacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:



"İdari yargılama usulü kanunua göre mahkeme kararın 30 içinde uygulanması gerekiyor. Fakat bu 30 günlük süre tanınmış bir hak değildir. Birinci gün uygulanıyorsa beklemeyegerek yok. Bugünden tezi yok ya da yarın itibarıyla Ayasofya Camisi'nin bu şekilde hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.