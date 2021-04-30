Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 03:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye için sona erme tarihi 1 Temmuz
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye için sona erme tarihi 1 Temmuz olarak tespit edildi.
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