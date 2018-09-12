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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: AB bir insanlık felaketine sessiz kalamaz

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, "İdlib'de yaşananlar büyük endişe kaynağı, AB bir insanlık felaketine sessiz kalamaz" dedi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: AB bir insanlık felaketine sessiz kalamaz

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Etiketler: idlib
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