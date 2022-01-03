Ülke geneline yayılmış 500’e yakın alışveriş merkezi, milyonlarca metrekare alan içerisinde çok sayıda mağaza ve yaşam alanı… Türkiye sadece AVM sayısı ile değil buraları ziyaret eden kişi sayısıyla da dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Peki ziyaretçilerin AVM tercihi neye göre şekilleniyor? Bize en yakın AVM’yi mi tercih ediyoruz, en sevdiğimiz markaların bulunduğunu mu yoksa pek de kalabalık olmayan sakin yerleri mi?

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve ekibi bu sorulara fazlasıyla kafa yoruyor…Biz de merak ettiğimiz bu soruların yanıtını almak üzere Abdula ile bir araya geldik.

[AVM'ler özellikle pandeminin ilk yılında oldukça zorlu bir dönemden geçmişti. Foto: AA]

Hizmet sektöründe toparlanma bekleniyor

Abdula, AVM’ye giden müşteri profiline dair detaylar vermeden önce pandemi döneminin bu alandaki etkisine değiniyor. Korona nedeniyle aksayan üretim tarafı ve bozulan tedarik zincirine rağmen önümüzdeki yıl özellikle hizmet sektörlerinde hızlı bir toparlanma beklentisine işaret ediyor.

Pandemi döneminde bireylerin nakit kullanımları azaldığını hatırlatan Abdula’ya göre kart ile yapılan alışverişler 2022 yılında artacak gibi görünüyor.

Bunlar işin ağırlıklı olarak ekonomik boyutu… Abdula sonrasında madalyonun sosyolojik yüzünü de çeviriyor ve pandemi öncesinde AVM’leri ayda en az 2 kez ziyaret eden 18-65 yaş arasındaki farklı sosyo-ekonomik gruplara mensup 2 bin 500 kadın ve erkek ile yaptıkları görüşmelerin sonuçlarından bahsediyor.

[AVM'lere girişlerde uygulanan tedbirler vatandaşların bu yerleri daha sık ziyaret etmesini beraberinde getirdi. Foto: AA]

2022’de 6 farklı müşteri öbeği belirlendi

Bu çalışmaların ardından 6 farklı müşteri öbeği belirlenmiş. Peki kim bu insanlar ve hangi gerekçeler AVM ziyaretlerini şekillendiriyor?

İlk sırada ‘deneyim kaşifleri’ adını verdikleri grubun olduğunu söylüyor Akan Abdula. Bu grup yeniliklere açık ve takipçi, deneyim odaklı, AVM’ye deneyim keşfetmek için gidecek kesim olarak kabul ediliyor. Oranları da oldukça yüksek… Yüzde 34 ile AVM müşterisinin en büyük öbeğini bu kesim oluşturuyor.

En iyi fiyat her zaman öncelikli

Araştırmaya göre ikinci sırada ‘marifetli muhtarlar’ geliyor… Abdula bu grubu ‘hızlı hareket etmek isteyen ve aradığı fiyatı kolayca bulabildiği ortamları seven insanlar’ olarak tanımlıyor. Yüzde 30 gibi bir oranları var ve bu onları 2022’de AVM’leri ziyaret edecek en büyük ikinci öbek yapıyor. Bu grubun iki ana motivasyonu olduğundan da bahsediyor Abdula ve “Kontrolde olmak ve güvende hissetmek onlar için çok önemli” bilgisini paylaşıyor.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 19 büyüklükleri ile hijyene büyük önem veren grup geliyor. Abdula bu kesimi ‘Evhamlı Simyacılar’ olarak betimliyor. AVM’ye bütünsel değer yaratmak için gidiyorlar ve mağaza, restoran, oyun alanı gibi çok farklı seçeneklerin bir arada olmasını tercih ediyorlar.

Teknoloji tutkunları için de AVM’ler tercih sebebi

Akan Abdula yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor… Listenin dördüncü sırasında birileriyle tanışma ümidiyle AVM’ye gelen ya da arkadaşlarıyla burayı ziyaret edenler var. Öbek büyüklükleri yüzde 8. Bu grup için sosyalleşme en önemli motivasyon kaynaklarından biri.

Peki ya son iki grup? Akan Abdula anlatıyor:

“Beşinci öbeği ‘Sofistike Bilgiçler’ olarak adlandırdık. Bu grup AVM’ye daha çok spesifik restoranlar ve mağazalar için geliyor. Büyüklükleri yüzde 5. Onlar için gittikleri restoran ya da mağazalara kimlerin geldiğinden çok kimlerin gelemediği daha önemli. En önemli motivasyonları aidiyet ve nereye ait olduklarını net bir şekilde göstermek istiyorlar.

Araştırmamızın altıncı ve son öbeği teknoloji için buraları ziyaret edenler… Biz bu grubu ‘Teknolojik Çokbilmişler’ diye çağırıyoruz. AVM’ye tamamıyla teknoloji için geliyorlar. Bazı büyük markaların o AVM’de mağazasının bulunması bu grup için en önemli tercih sebeplerinden biri.

Her ne kadar büyüklükleri bu dönemde yüzde 5 olsa da gelecek yılların en hızlı büyüyecek öbeğinin bu grup olduğunu düşünüyoruz. Doğal olarak bu grubun en önemli motivasyonu teknolojik gelişmeler.”