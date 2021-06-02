Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.
KKTC’de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında Atilla Peker tanık olarak ifade veriyor. https://t.co/3pREYVS81a pic.twitter.com/xahNIPQxOP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Peker'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Suç Örgütü
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