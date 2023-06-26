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TRT Haber 26.06.2023 00:05

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Erol Ayyıldız, Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Hatay, Gaziantep ve Adıyaman valiliklerine atama yapıldı

Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi de değişti. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne ise Osman Varol atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs oldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerinde ise, Çiğdem Uçar ile Şeref Safa'ya görev verildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki Başkan Yardımcılıklarına 5 yeni isim atandı.
12 ile de yeni müftü atamaları gerçekleştirildi.

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