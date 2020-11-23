Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askeri okullarda FETÖ baskısına dava: Gülen de sanıklar arasında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı askeri okul öğrencilerini yıldırma ve okulu bırakmaya zorlayan FETÖ örgüt yöneticileri ile ilgili soruşturmayı tamamladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
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Etiketler: FETÖ Son Dakika
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