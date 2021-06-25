Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye'de toplam uygulanan doz sayısı 25 Haziran sabahı itibarıyla 46 milyona yaklaştı. Birinci doz uygulanan kişi saşısı 30 milyonu geçti. 2 doz aşı uygulananların sayısı 14 milyonu geçti.

"Sağlığınız için siz de kolları sıvayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de aşılanma oranı en yüksek 10 ili grafikle paylaşarak vatandaşlara aşı çağrısını yineledi.



"Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" diyen Bakan Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır" mesajını paylaştı.

Aşılanma oranı en yüksek 10 il ise Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop oldu.

Uzmanlar da koranavirüsün delta varyantına karşı 2 doz aşılanmış olmanın önemine dikkat çekiyor.