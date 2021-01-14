Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 15.00 itibarıyla 163 bin 692 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021

28 gün arayla iki doz uygulanacak

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.