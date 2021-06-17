Günlük aşılamada hedeflenen 1,5 milyon doz aşı rekoru aşıldı.

"İçiniz rahat uyuyun"

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu.

1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin bitimine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler."