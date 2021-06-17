Yeni rekor: 1 milyon 582 bin doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, "Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık" dedi.
Günlük aşılamada hedeflenen 1,5 milyon doz aşı rekoru aşıldı.
"İçiniz rahat uyuyun"
Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu.
1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin bitimine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını belirten Bakan Koca, şunları söyledi:
"Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler."
Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021