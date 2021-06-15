Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşılamada rekor: Bir günde 1 milyon aşı yapıldı
[Fotoğraf: DHA ]
Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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