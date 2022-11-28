Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret,, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Zam için takvim yarın netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.