Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücrette takvim yarın belirleniyor
[Fotograf: TRT Haber]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.
Yeni yılda asgari ücret,, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
Zam için takvim yarın netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.
Son Haberler
- 21:17
- 21:05
- 21:14
- 21:05
- 20:43
Sıradaki Haber
Fuat Oktay: Türkiye sosyal yardım tecrübelerini paylaşabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz