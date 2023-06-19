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TRT Haber 19.06.2023 10:01

Asgari ücrette ikinci görüşme başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapacak.

Asgari ücrette ikinci görüşme başladı

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına saat 10.19 itibarıyla başladı.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

İşçi kesimi taleplerini iletecek

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

Mevcut asgari ücret 8 bin 506 lira

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor. 

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Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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