Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arnavutluk'ta Özer ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi.
Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile irtibatı tespit edilen yeni şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Thodex kurucusu Fatih Özer ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi. Tespit edilen kişiler ifade için emniyete getiriliyor. pic.twitter.com/Hs5rDNsqpR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021
3 kişi gözaltına alınmıştı
Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Özer'in kaçışına yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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