Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş.’den yapılan açıklamada, şirketin bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduğu belirtildi.

"Mürettebatımız mukavemet göstermedi"



Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ile Milli Savunma bakanlıklarının konuyu yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, “Gerçekleştirdiği tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmak mürettebatımızı endişeye sevk etmiş ve şirketimizi de üzmüştür. Meydana gelen olay sırasında gemimize askerlerin çıkmasına karşılık, uzun yıllar açık deniz tecrübesi olan mürettebatımız herhangi bir mukavemet göstermemiş, işbirlikçi ve uyumlu davranarak üzücü bir olayın meydana gelmesi engellenmiştir” denildi.



Açıklamada olayın detayları da paylaşıldı. 22 Kasım’da yerel saat ile saat 10.30 civarında M/V Roseline A konteyner yük gemisi Libya’nın Misurata Limanı’na doğru açıldı.



Ticari seferi sırasında kendisini EU WARSHIP olarak tanıtan ve bir Alman gemisi olduğu anlaşılan fırkateynden telsiz aracılığı ile önce sorgulama yapıldı. Ardından aynı gemiden kaldırılan bir helikopter gemi kaptanının muhalefetine rağmen M/V Roseline gemisine indirildi.

16 saat silahlı arama yapıldı

Helikopterden inen askerlerin gemi içinde ve bir kısım konteynerlerde silahlı arama yaptığı belirtildi. Aynı ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrıldığı vurgulandı.



Askerlerin gemiye çıkmasından önce telsiz ile yapılan sorgulamalar sırasında, durumun kaptan tarafınca hem Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletildiği anlatıldı.