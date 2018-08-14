  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.598
    EURO 7.52
  • BIST 93470.62
    ALTIN 252.748
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek

Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek

AP Türkiye Forumu, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumundan Türkiyeye destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER