Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.

Haber ajansı Associated Press'in (AP), bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bağdadi'nin 65 yaşındaki ablası Rasmiye Awad, Türkiye tarafından Suriye'de yakalandı.

Kaynak: AP, TRT Haber