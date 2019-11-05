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Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı05 Kasım 2019 Salı 01:09 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 01:23
Haber ajansı AP, Türkiye'nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Suriye'de yakaladığı bilgisini paylaştı.
[Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.
27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.
Haber ajansı Associated Press'in (AP), bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bağdadi'nin 65 yaşındaki ablası Rasmiye Awad, Türkiye tarafından Suriye'de yakalandı.
Kaynak: AP, TRT Haber