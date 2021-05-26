Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da El Nusra operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7'si yakalandı.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik harekete geçti.
11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 7'si yakalandı.
Diğer kişilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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