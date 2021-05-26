Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik harekete geçti.

11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 7'si yakalandı.

Diğer kişilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.