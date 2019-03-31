Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
ANKARA GENELİ DETAYLI SONUÇLAR
Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Ankara’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.
Ankara geneli açılan sandık sayısı: %30,67
Mehmet Özhaseki | %49,73
Mansur Yavaş | %47,25
Mesut Doğan | %0,76
Kaynak: TRT Haber