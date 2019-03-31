Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA GENELİ DETAYLI SONUÇLAR

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Ankara’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

Ankara geneli açılan sandık sayısı: %30,67

CUMHUR İTTİFAKI

Mehmet Özhaseki | %49,73

MİLLET İTTİFAKI

Mansur Yavaş | %47,25

SAADET PARTİSİ

Mesut Doğan | %0,76

Kaynak: TRT Haber