Ankara'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de yoğun bir şekilde devam etti, kentin birçok noktası beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisi yarattı. İlk ve orta düzeyde eğitim alan yüz binlerce öğrenci, "Ankara'da okullar tatil mi" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Peki Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil olacak mı (7 Aralık 2020)?

Öğrencilerin beklediği kar tatili hakkında Ankara Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları

Mamak ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm mahallelerde karla mücadele çalışması yapan Mamak Belediyesi ekipleri, kaldırımları da temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerinin ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Köse, Mamak Belediyesinin karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale edildiğini kaydetti.

Köse, Vatandaşların Mamak Çözüm Merkezi'nin 444 0 149 numarasını arayarak olumsuz durumları bildirebileceklerini ifade etti.

Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz için bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'de bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde 10 Şubat Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

