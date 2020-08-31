Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ soruşturması: 2'si görevde 5 asker için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü de belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:01
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