  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.62
    EURO 7.673
  • BIST 93915.55
    ALTIN 255.172
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada FETÖ operasyonu: 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan, FETÖ’nün örgüt sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen ve FETÖ'yle irtibatları belirlenen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu belirtildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER