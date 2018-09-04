Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan, FETÖ’nün örgüt sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen ve FETÖ'yle irtibatları belirlenen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu belirtildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber