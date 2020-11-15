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Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da keşif ve istihbarat faaliyetinde bulundukları tespit edilen 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, MİT ile koordineli olarak DEAŞ operasyonu düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 terörist yakalandı.
Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.
Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 08:32
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