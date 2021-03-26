Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliden 22’si yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalarında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.
Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı. 4 yabancı uyruklu şüpheli aranıyor.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ
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