Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

"Gösteri ve olaylar son ermiştir"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibarıyla sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" sözlerine yer verildi.