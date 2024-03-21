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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 06:50

Anayasa Mahkemesi'ne bugün yeni başkan seçilecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'da gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. Bu yılın ilk yarısında üç yüksek mahkemede de, görev sürelerinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapılacak. Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, bugün Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'ne bugün yeni başkan seçilecek

Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor...

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolması nedeniyle seçim yapılacak.

Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.
Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor.

20 Şubat'ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi 21 Mart belirlemişti.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adaylığında yarışabilecek.

Seçilen üye 4 yıllık başkanlık görevini üstlenecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Yargıtay'da başkanlık seçimi 25 Mart'ta

Yargıtay'da 2020'de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart'ta dolacak.

Yüksek Mahkemenin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.

Danıştay'da seçim süreci

Danıştay'da da mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs'ta dolacak.

Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor. 

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Danıştay Yargıtay
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