Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.04.2023 04:38

Anayasa Mahkemesi'nden kadınlar için 'soyadı' kararı

Anayasa Mahkemesi, kadının soyadı hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme, "kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" şeklindeki düzenlemeyi eşitliğe aykırı buldu. Mahkeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nden kadınlar için 'soyadı' kararı

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti.

Kararın gerekçesinde, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkün iken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Kadın, erkeğin soyadını almak zorunda kalmayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, AİHM'in bu konuda farklı muamele nedeniyle ihlal kararları verdiği hatırlatıldı. Buna göre, kadınlar evlendikten sonra artık erkeklerin soyadını almak zorunda kalmayacak.

İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, "Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Hükmü oy çokluğu ile iptal eden Yüksek Mahkeme, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. 

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM) AYM Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:16
BM, Taliban'ın kadın çalışma yasağını kınayan karar tasarısını kabul etti
05:11
Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri ateşkesi kabul etti
04:31
ABD'ye geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmene Meksikalı polisler müdahale etti
04:26
Burkina Faso'da terör saldırısı: 33 asker öldü
04:16
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
02:42
ABD'de bir ilk: Askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: 22 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: 22 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ