İletişim Başkanı Altun, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen tasarının dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırdığını söyledi. Bu adımın Müslümanları daha da ötekileştireceğine dikkat çekti.

Söz konusu yasanın Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olduğunu vurgulayan Altun, "Bu yeni yasa İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır" dedi.

Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı son dönemde İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birliklerinin önem kazandığını belirten Altun, "Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.