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Gündem
AA 27.09.2024 17:10

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 57 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 50 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 415 milyon 833 bin 688,61 lira, işlem miktarı ise 799,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 418 milyon 602 bin 319,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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