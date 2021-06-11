Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'dan Türkiye kararı: 1 Temmuz'da kısıtlamalar kalkıyor
Almanya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Temmuz’dan itibaren insidans değerinin 200’ün altında olduğu tüm ülkeler için seyahat uyarısını kaldırma talimatı verdi.
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Etiketler: Almanya Son Dakika
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