Almanya’daki ırkçı teröre Ankara'dan tepkiler
Almanya'daki ırkçı terör saldırısına Ankara'dan sert tepkiler arka arkaya geldi. Açıklamalarda, Almanya'ya olayın bir an önce aydınlatılması çağrısı yapıldı. Avrupa ülkelerinin yöneticilerine sorumlulukları hatırlatıldı.
Almanya'da, Türkleri de hedef alan ve 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırı Ankara'nın gündeminde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irkçılık ve terör tüm insanlığın ortak problemidir." dedi. Oktay, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Altun: Tüm faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırının Avrupa’da ırkçılık ve İslam karşıtlığının geldiği boyutu gösterdiğini söyledi. Altun, "Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kollektif bir kanserdir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi, olayın aydınlatılması için Alman makamlarına çağrıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı: Tek sesle konuşma zamanı gelmiştir
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerini ırkçılığı cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaya ve etkin tedbirler almaya çağırdı. "Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı tek sesle konuşma zamanı gelmiştir." denildi.
TBMM Başkanı Şentop: İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekir
Avrupa ülkelerine bir uyarı da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, "Kendi evlerinde, topraklarında, şehirlerinde ırkçı terörün, yabancı düşmanı terörün, İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır. Geçmişte antisemitizm ile Avrupa'ya yaşattıkları korkunç acıları şimdi İslam düşmanlığı ile yeniden hedefliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çok tehlikeli yerlere gider
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider." dedi.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: Artan bir ayrımcılık var
TRT Haber'e konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, "Bugün Almanya'da Türklere Müslümanlara ve yabancılara karşı giderek artan bir ayrımcılık var." dedi.
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