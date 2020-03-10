Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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