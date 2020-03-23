Haber Giriş: Kaynak: AA
Ali Erbaş: Salgının son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için bugünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."
Etiketler: ali erbaş koronavirüs dua yatsı namazıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:15
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz