Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES bugün yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 81 ilde yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınav 150 dakika sürecek.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze sınavlara ara verildi. Ancak, ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınavlar yapılabiliyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleştiriliyor.
[Fotoğraf: AA]
Sınav saat 10.15'te başladı. Adayların 150 dakikada 100 soruyu cevaplamaları istenecek. Sonuçlar 27 Mayıs'ta duyurulacak.
Sınava giriş belgesini göstermek şartıyla, adayla birlikte ailesinden bir refakatçi de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ALES Koronavirüs ÖSYM Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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