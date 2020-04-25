Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Ekonomik istikrar Kalkanı paketi ile ilgili son rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Albayrak, bugüne kadar atılan adımların toplam tutarının 200 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

4,4 milyon aileye bin TL’lik nakdi destek

Yaklaşık 4,4 milyon aileye bin TL’lik nakdi destek yardımında bulunulduğunu belirten Bakan Albayrak, destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlara da bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Bakan Albayrak, “Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık” dedi.

3 milyon 977 bin kişiye Temel İhtiyaç Desteği

Bakan Albayrak, vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye alınan “Temel İhtiyaç Desteği” kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin kişiye, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunulduğunu kaydetti.

Esnafa 16 milyar 861 milyon TL

Albayrak Esnaf Destek Paketi ile ilgili de şu rakamları paylaştı: “Destek için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 140 esnafımıza, 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon TL’ye ulaştı.”



Albayrak, işletmelere sunulan KGF kefaletli İş’e devam Desteği kapsamında da başvuruların 143 bin 769’a ulaştığını açıkladı. Albayrak, “Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu” diye konuştu.

Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz



Albayrak açıklamasını şöyle tamamladı: “Virüsün etkisini, yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.



İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize “Sağlık kuralları” çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz.”