Darbe girişiminin yöneten sivil yöneticilerden Kemal Batmaz hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminin yöneten sivil yöneticilerden Hakan Çiçek hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminin yöneten sivil yöneticilerden Nurettin Oruç hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminin yöneten sivil yöneticilerden Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimi gecesi Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren ve darbeciler tarafından sözde Adana Sıkıyönetim Komutanı ilan edilen eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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