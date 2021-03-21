Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 02:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de art arda deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı!nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ve Muğla Marmaris ilçesi açıklarında iki deprem meydana geldi.
Saat 01.50'de 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 8,32 kilometre, saat 02.03'teki depremin derinliği de 12,57 kilometre oldu.
Etiketler: AFAD Deprem Yunanistan
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