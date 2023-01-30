AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

Bu kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım. Şunu ifade etmek isterim ki, bütün sosyal güvenlik sistemlerinde üç şart aranır. Bir tanesi, sigortalılık süresi, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT, emeklilikte yaşa takılanlar adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yılı içerisinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan bir çok insanın talebini bizlere ilettiler. Bu konuda yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem AK Parti Grup Başkanımız ve Başkanvekillerimize, Sayın Çalışma Bakanımız ve Maliye Bakanımıza bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde bu konudaki çalışmaları ortaya koyduk. Elhamdülillah bugün bu teklifimizi en son cuma günü yapılan mütalalar sonucunda milletvekili arkadaşlarımız ve Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı çerçevesinde katılım sağlayan bürokrat arkadaşlarımızla yapılan cuma günü son değerlendirme neticesinde kanununda en son şekli milletvekili arkadaşlarımız tarafından teklife dönüştürülmüş oldu. Bu konu ile ilgili AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri tarafından imzalanmak suretiyle bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk.

Şunu ifade etmek isterim ki, 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılı içerisinde doğrudan ilgilendiren etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir irade ile bütün milletimizin derdi ile dertlenen bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye, alım gücünü artırmaya, işçimizden çiftçimize, memurumuzdan emeklimize, esnafımızdan sanayicimize bütün toplam kesimlerine hakkatten desteklerle büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimi ve ekonomi yönetimine imza atan milli ekonomi modeli ile yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ekonomi modelini hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum.

Aynı şekilde başından itibaren bu konuda net iradesini ortaya koyan bu meselenin çözümlenmesi hususunda Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Grup Başkanımız ve Başkanvekillerimize, MHP Grup Başkanvekillerine bu teklife katkı veren imza atan ve başından itibaren iradesini ortaya koyan BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici beye, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin beye, Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beye, bütün bürokrat arkadaşlarımıza, bütün bu teklifin teknik çalışmayı yapan A'dan Z'ye katkı veren bütün arkadaşlarımıza, milletvekillerimize ve Plan Bütçe Komisyonu'nda destek verecek milletvekillerine, Genel Kurul'da destek verecek tüm milletvekillerine huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.

Tarihi bir günü yaşıyoruz. Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Yapılamaz denilen şeyleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu sağlam bir iradenin, istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin bir neticesidir.

Ayrıntılar gelecek...