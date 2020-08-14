Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.

Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.

Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi bundan sonra da korumak ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz.

Bizim diyalog çağrımız zafiyet değildir bu iyi anlaşılmalı.

Ayrıntılar geliyor...