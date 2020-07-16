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Akar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahirov'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.
Akar, "(Ermenistan'ın saldırıları) Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:39
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