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Bakan Akar: Dünkü operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünkü operasyonlarda 17 olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde toplam 1359 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakan Akar, terhis ve celpler ile ilgili de "Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 12:50
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