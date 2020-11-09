AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarmak için çalışıyor. Acil yıkılması gereken evler var, ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım gerçekleştiriliyor.

-Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Ermeni işgalciliğine, barbarlığına destek veren ülkeleri de tek tek kınıyoruz. Tek dertleri, Ermeni işgaline destek vermek, ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa polisi en son 10 yaşında 4 çocuğu ailelerinden erken saatlerde alarak sorguladı.

-(Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, görevden getirme, görevden alma, istifayı kabul etmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bu konuda bir açıklama yapmam uygun değil. Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.



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