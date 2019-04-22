31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz var.

Usulsüzlük iddiası

YSK'nın gündem toplantısı başlıyor.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

MHP'nin olağanüstü itirazı

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

YSK'nın, bugünkü gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA