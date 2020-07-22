Mardin milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel taciz suçlamasıyla HDP'den ihraç edilmesi Genel Kurul'a taşındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li kadın milletvekillerine tepki göstererek, "Bu olay meydana geldiğinde mağdurun ifadelerinden anlıyoruz ki önce size ulaşmaya çalışmış. HDP'nin kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış muhatap bulabilmiş mi, hayır." dedi.

"Burada haykıran bir taneniz avukatlık yapamadı mı bu kadına?"

Zengin, "Bu kadıncağız bir avukat bulmakta bile zorlanmış kendi ilinde. Hiç mi bir tane sizin gibi bir tane kadınları koruyan, sarmalayan, burada haykıran bir taneniz avukatlık yapamadı mı bu kadına?" ifadelerini kullandı.

Eşini darp eden HDP milletvekili Mensur Işık'ı hatırlatan Zengin, "Bu kadar iddialıysanız kendi yaptıklarınıza dönüp bakacaksınız. Vekiliniz, ne oluyor eşi bütün baskılara rağmen şikayetinden vazgeçiyor. Bugün anlıyoruz ki koruma talep ediyor." diye konuştu.

"Siz bunun sessiz ortaklarısınız"

Tuma Çelik olayında da HDP'li kadınların sessiz kalmaması gerektiğini belirten Zengin, "Siz sessiz ama bunun parçalarısınız, bu konuda suçlusunuz. Bu konuda ağzınızı açmayın, burada kadın şiddet falan demeyin. Siz bunun sessiz ortaklarısınız." dedi.

Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.