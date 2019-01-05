Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağırarak tanıttı.

Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, Aliağa’da MHP adayı Serkan Acar’ı, Çeşme’de Sema Aydın’ı, Dikili’de, Buğra Akın’ı, Foça’da Serdar Mersin’i ve Narlıdere’de de Süleyman Kocabıyık’ı destekleyeceklerini açıkladı.

AK Parti'nin, İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları, alfabetik sıraya göre şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Benzemez

Seferhisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Fethi Sekin’i rahmetle ve minnetle yad ediyorum"

İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava ve yol arkadaşlarım, aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sizleri ne kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün 2. şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin’i rahmetle ve minnetle yad ediyorum. İzmir Adliyesini kana bulama ya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz, sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Bu vesileyle Fethi Sekin’e onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, sınırlarımız ötesinde, Afrin’de, Cerablus’ta destan yazan kahramanlarımızdan şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum.

Kardeşlerim, bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte huzurlarınızda bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. Şimdi kendilerini peşinen tebrik ediyorum. Seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum.

"Biz İzmir'i gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz"

Biz İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. Bu salonda atan nabız, bütün bu coğrafyanın nabzıdır. İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu’nun işgale başlandığı yer de, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer de burasıdır, İzmir’dir. Kardeşlerim, İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Onun için İzmir’in hudutları bu güzel ilimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek genişliktedir, derinliktedir.

"İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acıları da hepimizin ortak acısıdır"

Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Adriyatik kıyılarından başlar, Doğu Türkistan’dan başlar, Karadeniz’in kuzeyinden başlar. Çaka Bey’den, gazi alperenlerinden bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

"İzmir, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor"

Bu şehirde kökleri Doğu Türkistan’dan Selanik’e, Kırım’dan Girit’e kadar uzanan kardeşlerimiz hep bir arada, huzur içinde yaşıyor. Aynı şekilde Türkiye’nin 81 ilinden gelip İzmir’i yurt edinen kardeşlerimiz birlik, beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor. İşte bu özellikleriyle İzmir, sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. Biliyorsunuz Gazi Paşa’nın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor. İzmir, Çaka Bey’den Gazi Paşa’ya kadar hep bu toprakları vatan yapma sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor.

"İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir"

Şimdi biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü. Taşımaya devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki; İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka Bey’lerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda, ‘İzmir’i gavura yar etmeyiz’ diyerek silaha davranan fedailerin hesapsız memleket sevgisi var. Bu salonda 9 Eylül’de Anadolu’nun her bir yerinden gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları Cennet olsun.

"Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olmuştur"

Rahmetli Muharrem Ertaş’ın İzmir’in işgalini anlatan biz bozlağı var. İşgalin o kara günleri bakınız milletimizde hangi hissiyata yol açmış. “Güzel İzmir, duman gitmez başından. Ahdim kaldı toprağında taşında. Gündüz hayalimde, gece düşümde… Eğil dağlar geçeceğim yurduma. Evvelallah kolaylık ver orduma. Aslan yatağına da tilki giremez, girse de gonca gülün deremez. Alçak Yunan muradına eremez. Geçme derler, geçeceğim İzmir’e… Yunanları dökeceğim denize.”

Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olmuştur. İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? İzmir, dışarıdaki ve içerideki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? İzmir, istiklaline ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa’nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız? İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur.

"İzmir'de ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık"

İzmir’de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık ve hep bizler İzmir İktisat Kongresini konuşuruz. Onunla başlayan kalkınma hamlemiz, daha sonraki dönemlerde maalesef uzun dönem sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi yeniden hızlı bir kalkınma sürecine sokmuş olduk.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen 2018 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük. İşte dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. İhracatta 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’i yakalamaktı ama şöyle kıl payı geri kaldık. Ruhsar Hanım da biraz ondan dolayı rahatsız oluyor ama yine de ‘arttık’ başkanım diyor. Şimdi biraz daha ileri gideceğiz inşallah.

"İstihdamda 1 milyon kişinin üzerinde artış yaşandı"

İstihdamda 2018 yılının ilk 10 ayında 1 milyon kişinin üzerinde artış yaşandı. Türkiye’yi 3 buçuk kat büyütürken İzmir’i ihmal etmedik. Son 16 yılda İzmir’e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir’e yapılan yatırım bu. İzmir’i hiçbir zaman ihmal etmedik. Yani en fazla milletvekilini biz çıkarmadık demedik. İzmir özellikliydi. Bu yatırımların yapılması gerekirdi ve bu yatırımları yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

"3 yeni devlet üniversitesi kazandırdık"

Eğitimde 9 bin 548 yeni derslik yaptık. 3 yeni devlet üniversitesi kazandırdık. 6 bin 330 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 6 yükseköğrenim yurdunu daha İzmir’e kazandırıyoruz.

"18 bin konut projesini hayata geçirdik"

Sporda 15’er bin seyirci kapasiteli Göztepe ve Alsancak stadyumlarının yapımları devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla İzmir’de 18 bin konut projesini hayata geçirdik.

"Sağlıkta 109 tesisi hizmete soktuk"

Sağlıkta 35’i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı Şehir Hastanemiz yapılıyor. 2060 yatak kapasiteli olan bir deva şehir hastanesine İzmir’imiz de kavuşacak. Yaparsa AK Parti yapar. Olay bu kadar basit. Fakat iktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak.

"Vahşi depolamalar yerini modern depolamalara terk edecektir"

Şimdi ben size bir şey soracağım. İzmir’in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı depolanıyor? Ben söyleyeyim size İzmir vahşi depolamayla bu asırda, bu zamanda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Bakın ben 1994 yılında İstanbul’a belediye başkanı oldum. Orada da vahşi depolama vardı. Niye? Çünkü CHP’li belediye vardır. CHP demek çöp demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, rüşvet, yasak, yokluk demektir. İstanbul’a hemen o vahşi depolamaları kaldırdık, modern depolamalara geçtik. Bakın size müjdeyi veriyorum. İnşallah Nihat Zeybekçi kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte en kısa zamanda bu vahşi depolamalar yerini modern depolamalara terk edecektir.

Bu modern depolamalarla ne olacak? Enerji üretimi olacak. Başka ne olacak? Kompost gübre olacak, bu vahşi depolamaların yapıldığı yerler kalkacak, buralarda da inşallah millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık. İcraatını yaptık.

"Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok"

Ne diyor bir İzmir türküsünde; Kuru ovanın çamları, yere değer dalları. Bizim için yapılmış Ödemiş’in yolları.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın be. Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok.

İzmirli çiftçilerimize bu ay sonuna kadar toplam 2 milyar 35 milyon TL destek ödemesi yapılacak.

Kaynak: TRT Haber