Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

Salonda platformun hemen arkasında "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" sloganı yer alırken, salondaki "Haseki başkan yeni bir destan", "Gazi Ankara başkanının yanında", "Cumhur ittifakı milletin bekası", "Belediyeciliğin gönül gözü başkente Haseki sözü", "Dava engel tanımaz", "Gönül Adamı Haseki" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan "Bize her yer Ankara" isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi.

"Cumhur ittifakını illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte 24 ilçe belediye başkan adayını da açıklayacağız. Bu 25 adayımızın malum 3 tanesi Cumhur ittifakımızın gereği MHP'den diğerleri partimizden. Cumhur ittifakını inşallah Ankara'mızda başkentimizde karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız.

Biz başkentimize yakışır bir belediye başkanı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkanı değil 5 dönem Kayseri büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bu güne hayatı tamamiyle belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık.

Ayrıntılar gelecek...